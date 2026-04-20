20:19, 20 апреля 2026Экономика

Названа целевая аудитория онлайн-списаний долгов за «коммуналку»

Депутат Разворотнева: Онлайн-списание долгов за ЖКУ не подходит для всех
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Возможность онлайн-списания долгов за «коммуналку» не решит проблему взысканий полностью, поскольку подходит не для всех неплательщиков. О целевой аудитории такого нововведения в эфире Национальной службы новостей рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Соответствующий законопроект готовит Минстрой и предполагает списание долгов за ЖКУ через интернет еще до подачи заявления в суд. В данный момент такая система действует на правах пилотного проекта в 19 регионах России. По мнению депутата, такая система позволит ускорить процесс. Зачастую пени начинают начислять еще до уведомления плательщика, поскольку для взыскания долга через суд поставщику услуг необходимо получить доступ к персональным данным потребителя, а без согласия последнего это невозможно. Теперь многие компании будут подавать сведения о долгах онлайн, а личные данные будут подгружаться автоматически из Росреестра.

Несмотря на очевидные достоинства закона, Разворотнева сомневается в его эффективности. «Это решит проблему взыскания по неплательщикам, но не могу сказать, что полностью, потому что у нас две категории неплательщиков», — объясняет парламентарий. Первая категория представлена маргиналами, владеющими одной-двумя квартирами — с таких плательщиков «взять нечего», сказала Разворотнева. Другая же категория — люди с большим достатком и несколькими квартирами в собственности. Такие должники, как отметила депутат, иногда просто забывают платить, и взыскивать с них долги намного проще.

В случае одобрения проекта цифровая платформа для онлайн-информирования граждан о задолженности будет создана на базе ГИС ЖКХ. Закон планируется разработать до февраля 2028 года. При этом в рамках запуска онлайн-информирования о долгах новые штрафы вводиться не будут.

