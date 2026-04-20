Оценка необходимых для восстановления Газы трат резко выросла

Bloomberg: На восстановление Газы в течение 10 лет потребуется $71,4 млрд

На восстановление Газы от последствий войны между Израилем и ХАМАС в течение десяти лет потребуется 71,4 миллиарда долларов, 26,3 миллиарда из которых нужны будут уже в ближайшие 18 месяцев. Об этом со ссылкой на исследование Евросоюза, ООН и Всемирного банка пишет Bloomberg.

С учетом того, что около года назад, в феврале 2025-го, речь шла о требующихся для послевоенного восстановления 53 миллиардах долларов, включая примерно 20,5 миллиарда в течение первых трех лет, оценка необходимых средств резко выросла.

Публикация материалов, которые приводит 20 апреля агентство, приурочена к отметке в шесть месяцев, прошедших со времени заключения соглашения о прекращении огня. По словам журналистов, «условия в Газе остаются ужасающими», и большинству жителей не хватает в том числе еды и медикаментов.

Более 80 процентов довоенного населения территории до этого были вынуждены покинуть свои дома, и свыше 60 процентов из них лишились жилья, говорится также в докладе. Там же отмечается, что около 94 процентов местных больниц были разрушены или повреждены.