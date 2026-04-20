13:57, 20 апреля 2026Россия

Отсидевший 12,5 года экс-мэр рассказал о требовании приезжавшего в колонию Пригожина

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Урлашов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, приезжавший в июле 2022 года в колонию строгого режима в Рыбинске для набора заключенных, перед встречей с ними потребовал убрать с плаца экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывавшего наказание 12,5 года по статье о взяточничестве. Об этом бывший чиновник рассказал в беседе с RTVI.

По словам Урлашова, он уже вышел на плац, когда к нему подошли несколько офицеров и сказали уйти. «Пошел, в дежурку сел. И господин Пригожин по рации спрашивает (это все я прямо сам слышал): "Где Урлашов?" — "Вот он здесь сидит". — "Пусть идет в казарму и делает там, что хочет. Чтобы я его не слышал и не видел"», — передал диалог экс-мэр, которому в итоге пришлось сидеть в бараках в одиночестве.

Точно ответить на вопрос, почему Пригожин потребовал убрать его с плаца, Урлашов не смог. Он предположил, что основатель ЧВК не хотел, чтобы бывший чиновник начал задавать ему вопросы.

При этом собеседник издания заверил, что отказался бы от вступления в ЧВК, если бы ему поступило такое предложение. «А вот если бы он со мной разговаривал как с другими заключенными, с некоторыми, я бы с ним дрался прямо на плацу, это точно», — добавил он, отметив, что Пригожин разговаривал с людьми на плацу, используя мат и угрозы, но при этом выполнял все данные им обещания.

Ранее участник специальной военной операции, завербовавшийся в войска из колонии, писатель Даниил Туленков рассказал, что Евгений Пригожин относился к заключенным сугубо утилитарно и задействовал их на тех участках фронта, куда не стал бы отправлять других бойцов. По словам служившего в батальоне «Шторм-Z» ветерана, он не стал записываться в «Вагнер», чтобы не сталкиваться с «безжалостной людоедской политикой по отношению к спецконтингенту».

