13:50, 20 апреля 2026

Отсидевший 12 лет бывший мэр российского города рассказал о понятиях и политике

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Бойков / ТАСС

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов после отбытия 12-летнего срока по уголовному делу о взятках решил вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По его словам, он может с кем-то расходиться в понятии, что такое политик. «Политик — это человек влияния в городе, в области, в регионе или в масштабах страны, а может быть, в масштабах планеты», — сказал Урлашов. При этом он отметил, что необязательно быть депутатом или министром. Экс-мэр подготовил свою программу, которую планирует воплотить в жизнь. О ней он будет рассказывать в своем Telegram-канале, который заведет в ближайшее время.

«Я буду действовать в рамках закона, и я буду ожидать то, что скоро произойдет, — хорошие перемены. Я просто в это верю», — признался Урлашов.

Он заявил, что не собирается уезжать из России. «Россия — моя жизнь, и политика — моя жизнь», — подчеркнул он. В настоящее время экс-мэр не имеет права занимать государственную должность или избираться, однако закон не запрещает ему возглавить партию.

30 декабря 2025 года Урлашова освободили из колонии.

Экс-мэр Ярославля получил 12,5 года колонии строгого режима в 2016 году. По версии следствия, он и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013-го требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя в счет участия в реализации муниципального проекта. В тот же период, как утверждало следствие, Урлашов получил взятку в размере 30 миллионов рублей от директора одной из компаний. Сам он вину не признал.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
