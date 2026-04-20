Отсидевший 12 лет бывший мэр российского города рассказал о понятиях и политике

Экс-мэр Ярославля Урлашов, отсидевший 12 лет, решил вернуться в политику

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов после отбытия 12-летнего срока по уголовному делу о взятках решил вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По его словам, он может с кем-то расходиться в понятии, что такое политик. «Политик — это человек влияния в городе, в области, в регионе или в масштабах страны, а может быть, в масштабах планеты», — сказал Урлашов. При этом он отметил, что необязательно быть депутатом или министром. Экс-мэр подготовил свою программу, которую планирует воплотить в жизнь. О ней он будет рассказывать в своем Telegram-канале, который заведет в ближайшее время.

«Я буду действовать в рамках закона, и я буду ожидать то, что скоро произойдет, — хорошие перемены. Я просто в это верю», — признался Урлашов.

Он заявил, что не собирается уезжать из России. «Россия — моя жизнь, и политика — моя жизнь», — подчеркнул он. В настоящее время экс-мэр не имеет права занимать государственную должность или избираться, однако закон не запрещает ему возглавить партию.

30 декабря 2025 года Урлашова освободили из колонии.

Экс-мэр Ярославля получил 12,5 года колонии строгого режима в 2016 году. По версии следствия, он и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013-го требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя в счет участия в реализации муниципального проекта. В тот же период, как утверждало следствие, Урлашов получил взятку в размере 30 миллионов рублей от директора одной из компаний. Сам он вину не признал.