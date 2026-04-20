Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

Аналитик Балев: Отношения России и Болгарии улучшатся при новом премьере

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии бывшего президента Румена Радева является шансом для России перезапустить отношения с балканской республикой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии Делян Балев.

«Российско-болгарские отношения станут теплее (...) В целом София будет придерживаться в будущем более умеренной внешнеполитической позиции», — отметил эксперт.

При этом Балев подчеркнул, что Радева не следует сравнивать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, болгарский политик имеет больше поддержки у себя в стране, также он оптимистично настроен в отношении Европейского союза (ЕС). Однако он потребует от объединения нормализации отношений с Москвой.

Орбан не имеет ничего общего с ним. Радев — это человек, за спиной которого стоят государство и народ. У него больше опыта, дисциплины и намного больше поддержки Делян Балев эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии

Ранее стало известно, что партия «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах, набрав более 44 процентов голосов. Ее лидер Радев известен как политик, выступающий за прагматичный подход к России, и он многократно критиковал помощь Украине. При этом до прихода в политику он был кадровым офицером и занимал должность командующего ВВС Болгарии в звании генерал-майора, из-за чего Радев сам себя называет «натовским генералом».