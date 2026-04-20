15:52, 20 апреля 2026

Похищенную мафиози в Индонезии российскую туристку пообещали вернуть домой

Алина Черненко

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Российскую туристку, похищенную мафиози из салона самолета в Индонезии, вернут домой. Уверенность в этом выразила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева, ее слова приводит NEWS.ru.

Спикер пообещала, что в СПЧ максимально подключатся к возвращению соотечественницы на родину и напишут все необходимые запросы и обращения. Меркачева также назвала произошедшее международным скандалом.

«Все те, кто воспрепятствует ее возвращению, априори становятся преступниками, потому что здесь можно расценивать и захват, и принудительное удержание. В общем, целый комплекс статей был нарушен», — констатировала она, добавив, что у Москвы есть полное право требовать вмешательства иностранного государства и его полиции для скорейшего возвращения россиянки.

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о похищении россиянки в Индонезии. По словам родственников, девушку удерживают против ее воли.

