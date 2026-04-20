10:49, 20 апреля 2026

Появились подробности о состоянии пострадавшего россиянина при массированной атаке ВСУ

Пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Туапсе находится в реанимации
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина, который пострадал при массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе, находится в реанимации. Такие подробности о состоянии россиянина появились в Telegram-канале Kub Mash.

Ему провели операцию. Как утверждает Kub Mash, во время налета украинских беспилотников мужчина был на работе. О том, что он тяжело ранен, его жене рассказали час назад. Женщина уже приехала в больницу с сыном, но о том, как именно ее супруг попал под удар, она не знает до сих пор.

Пострадавший еще не пришел в себя после операции и не может говорить. У него сильно повреждена нога. Врачи пообещали при улучшении состояния перевести мужчину в травматологическое отделение.

Согласно последней информации, в Туапсе не выжил один человек во время пожара в морском порту после налета украинских дронов.

О массированной атаке украинских дронов в Туапсе стало известно в ночь на понедельник, 20 апреля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотников повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме. Кроме того, в городе повреждена газовая труба. По информации Кондратьева, на местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.

