Раскрыты результаты обследования 120 километров в поисках исчезнувшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели обследовали 120 км в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели за три дня обследовали 120 километров в поисках бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых. Подробности о ходе поисковой операции раскрыли представители Красноярского поисково-спасательного отряда, передает РИА Новости.

Спасатели в общей сложности обследовали на снегоходах 33 километра и пешком более 120 километров горно-таежной местности, автомобильных и лесных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи — речь идет о логе Мальвинка.

«Поиски результатов не дали», — констатировали в поисковом отряде.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил о намерении принять участие в новых поисках.