Число новых ритуальных компаний России взлетело

«Ъ»: В 2026 году в России количество новых ритуальных компаний выросло на треть

В первом квартале 2026 года количество регистраций нового бизнесе в сфере ритуальных услуг выросло на 37,5 процента в годовом выражении, до 524 случаев. Об этом со ссылкой на подсчеты Rusprofile пишет «Коммерсантъ».

В «Контур.Фокус» приводят схожую динамику, по их данным, показатель вырос на 20 процентов, до 500 компаний. В то же время число ликвидированных компаний отрасли упало на 20 процентов, до 288. В результате общее число задействованных в бизнесе предприятий к концу марта увеличилось на 5,7 процента, до 11,3 тысячи.

По мнению исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, происходящее свидетельствуют о реальном обелении отрасли из-за проверок надзорных органов, желающих навести на нем порядок.

Партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской подтвердил, что самозанятые и микропредприятия, ранее работавшие в серой зоне, активно регистрируются официально.

Однако глава похоронного бюро «Журавли» Илья Болтунов полагает, что речь идет о дроблении бизнеса, поскольку с 2026 года освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) компании с доходом не более 20 миллионов рублей, в то время как ранее порог составлял 60 миллионов.

Вместе с тем, добавил Тверской, доходность ритуальных услуг в 2025 году оказалась под давлением из-за роста цен на сырье (дерево, металл) на 15 процентов, а также снижения платежеспособности населения. В целом, по данным Росстата, объем оказанных по всей стране ритуальных услуг за январь-февраль в натуральном выражении вырос на 6,9 процента, а в денежном — на 15,7 процента, до 22,7 миллиарда рублей. Данные по смертности ведомство не раскрывает.

Ранее сообщалось, что на фоне роста стоимости деревянных гробов все более популярными в России становятся гробы из картона по цене от 1,5 тысячи рублей до шести тысяч.