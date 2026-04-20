Росомаха из Челябинского зоопарка получила подарок «как в лучших домах Парижа»

Росомаха Бира из Челябинского зоопарка получила в подарок валяную шерсть

Росомаха из Челябинского зоопарка получила подарок, состоящий из валенка и шерстяных нитей. Реакция животного попала на видео, оно опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Если вы вдруг подумали, что мы забыли про росомаху Биру, то мы не забыли. Ей тоже достался дорогой-богатый подарок, состоящий из валенка и части руны "Нить Ариадны". Считайте, валяную шерсть с неваляной подали. Как в лучших домах Парижа», — подписали ролик сотрудники зоопарка.

Они добавили, что Бира была довольна подарком и «уважительно растрясла» шерсть по всему вольеру. На размещенных в сети кадрах росомаха сначала усердно пытается сорвать валенок с крепления, а потом уходит пить воду из бассейна. В конце концов пушистая хищница переключает свое внимание на резиновый футбольный мяч.

