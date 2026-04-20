Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:01, 20 апреля 2026

Росомаха из Челябинского зоопарка получила подарок «как в лучших домах Парижа»

Росомаха Бира из Челябинского зоопарка получила в подарок валяную шерсть
Алина Черненко

Росомаха из Челябинского зоопарка получила подарок, состоящий из валенка и шерстяных нитей. Реакция животного попала на видео, оно опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Если вы вдруг подумали, что мы забыли про росомаху Биру, то мы не забыли. Ей тоже достался дорогой-богатый подарок, состоящий из валенка и части руны "Нить Ариадны". Считайте, валяную шерсть с неваляной подали. Как в лучших домах Парижа», — подписали ролик сотрудники зоопарка.

Они добавили, что Бира была довольна подарком и «уважительно растрясла» шерсть по всему вольеру. На размещенных в сети кадрах росомаха сначала усердно пытается сорвать валенок с крепления, а потом уходит пить воду из бассейна. В конце концов пушистая хищница переключает свое внимание на резиновый футбольный мяч.

Ранее в российском нацпарке запечатлели вышедших из спячки медведицу с медвежатами. Хищница потеряла накопленные за прошлые сезоны жировые запасы и выглядела худощавой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok