Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:48, 20 апреля 2026Путешествия

Россия стала популярной у туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия стала популярной у туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке — произошло перераспределение интересов путешественников. Об этом «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

По его словам, спрос на поездки в Россию вырос на 16 процентов, феноменальный рост показал и Вьетнам — в сравнении с весной 2025 года туда устремилось в три раза больше иностранцев.

Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Вьетнам оттягивает туристов в том числе и у Таиланда за счет более выгодного соотношения цены и качества. На Китай спрос увеличился примерно на треть», — поделился эксперт. Кобищанов также сообщил, что спрос на Турцию не изменился, но ситуация с турпотоком в стране сильно зависит от новостного фона — любые негативные сообщения могут охладить интерес путешественников.

Ранее стало известно, что российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска. Уточнялось, что они перенаправили свое внимание на Мальдивы, Юго-Восточную Азию и более спокойную Турцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok