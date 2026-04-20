Россиянин заменил веники в бане на наркотики

07:29, 20 апреля 2026

Житель Ижевска превратил садовую баню в нарколабораторию
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Akhmetov Vadim / URA.RU / Global Look Press

В Ижевске 36-летний местный житель предстанет перед судом по делу о производстве наркотиков. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, мужчина нашел в интернете рецепт приготовления наркотика мефедрон, после чего приступил к созданию нарколаборатории в собственной бане. Когда к нему пришли полицейские, в парной вместо веников нашли прекурсоры наркотических средств, купленные в алкомаркете и готовую продукцию. Как оказалось наркоторговец реализовывал свой товар методом закладок.

Полиция изъяла более двух килограмм готового вещества. Уголовное дело направлено в суд, за производство наркотиков владельцу бане грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Ленинградской области ликвидировали нарколабораторию с «солями» на 400 миллионов рублей.

