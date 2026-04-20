09:24, 20 апреля 2026Россия

Россиянина придавило грузовым лифтом в торговом центре

Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Татарске Новосибирской области молодого человека придавило грузовым лифтом в торговом центре. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, россиянин является сотрудником одного из магазинов. Пострадавшего доставили в приемное отделение больницы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что на место происшествия выезжали оперативники. По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчину едва не придавило лифтом в жилом доме. В момент ЧП в лифте находились два человека, а третий, рабочий, стал заходить внутрь, однако кабина подъемника рванула вверх. Россиянин чудом не пострадал — он смог быстро выбежать из нее.

Еще раньше житель Санкт-Петербурга проехался с питбулем в лифте и оказался в реанимации.

