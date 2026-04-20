Россиянка назвала неочевидные морские курорты страны на замену Сочи

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала семь неочевидных морских курортов родной страны на замену Сочи. Своим рейтингом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первый регион, о котором рассказала соотечественница, — Приморский край. По ее словам, там можно найти практически безлюдные бухты с бирюзовой водой и песчаным дном, где в разгар лета почти нет людей. При этом вода на пляжах прогревается до вполне комфортных температур. Кроме того, гребешки и устрицы в Приморье — не деликатес из меню ресторана, а часть повседневной жизни.

Второй курортный регион в списке автора публикации — Дагестан. Море — лишь одна из причин ехать туда, и, может, не самая главная, подчеркнула Лисейкина. Помимо него, там есть горы, старинные села и невероятная кухня.

Камчатку путешественница назвала «самым кинематографичным морским адресом в России». «Халактырский пляж: черный вулканический песок, волны Тихого океана, вулканы на горизонте. Да, будет холодно. Да, в воду просто так не полезешь. Но именно здесь работает одна из немногих школ серфинга в стране, а это уже своя определенная атмосфера», — отметила она.

Еще один регион, на который обратила внимание россиянка, — Мурманская область. Лето там короткое — с середины июня до конца августа, однако купаться вовсе не обязательно. Вместо этого туристы могут просто побыть рядом с водой, послушать волны, насладиться нетронутой природой и увидеть китов.

Лисейкина также включила в свой рейтинг Чукотку, Сахалин и Соловецкие острова. «Что выбираете — переполненный пляж в Сочи с зонтиками впритык и очередью в море или дикий берег Японского моря, где на километр песка — только вы и чайки?» — поинтересовалась у подписчиков автор.

Ранее россиянка побывала на отдыхе в Сочи и описала курорт словами «пляжный ад». Туристка пожаловалась, что люди лежали буквально друг на друге.