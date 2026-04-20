09:37, 20 апреля 2026

Россиянка сшила куртку из советского покрывала и вызвала споры в сети

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alevtina_bal

Блогерша Алевтина Бальсина сшила куртку из советского покрывала и вызвала споры в сети. Видео и обсуждения появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом alevtina.balsina продемонстрировала розовое изделие с белым орнаментом, которое она решила превратить в верхнюю одежду. Затем россиянка показала результат своей работы, примерив бомбер на молнии и с высоким воротником.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020

Пользователи сети оценили сделанный блогершей предмет гардероба в комментариях под постом. «Зумерам на заметку, что такое настоящий эксклюзив», «Уверен, что в ней очень комфортно и уютно!», «Как профессионал, который занимается трикотажем уже 16 лет, скажу, что это круто!» — заявили одни.

«На вкус и цвет товарищей нет», «Что-то на бабушкинском», «Выглядит так же, как и советское покрывало, ничего не изменилось», — раскритиковали другие.

Ранее в апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Блогер Вероника модернизировала изделие, укоротив его, и стилизовала с розовыми джинсами.

    Последние новости

    После массового забоя скота в российском регионе уволили главу Минсельхоза

    Минцифры собралось ввести новые штрафы

    В Германии пришли в ужас от последствий встречи Мерца и Зеленского

    В Литве пожаловались на оживившуюся «вату» среди избирателей

    Воспитатель российского детского сада избивала малышей ясельной группы

    ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии

    Напавший с пистолетом на инвалида россиянин поплатился свободой

    Чимаев предложил олимпийским чемпионам по борьбе спарринг за 200 тысяч долларов

    Российские «Торы» модернизируют из-за боев на Ближнем Востоке

    Проигравший выборы жене своего водителя российский мэр ушел в отставку

    Все новости
