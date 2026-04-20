16:39, 20 апреля 2026Путешествия

Россиян предупредили о последствиях отказа показать телефон пограничникам в аэропорту

Адвокат Ярмуш: Пограничники могут посмотреть переписку в смартфоне россиянина
Алина Черненко

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россиян предупредили о последствиях отказа показать переписки в телефоне или ноутбуке пограничникам в аэропорту при въезде в страну. Вероятные сценарии такого решения в беседе с KP.RU раскрыла адвокат Мария Ярмуш.

По словам собеседницы издания, с иностранцами ситуация более понятная — за отказ предоставить пограничникам для изучения гаджеты их в Россию не пустят. А вот запретить въезд на родину гражданину РФ они не имеют права, как и смотреть его переписки на смартфоне. Они могут только попросить это сделать, добавила Ярмуш.

Однако адвокат предупредила, что «ловко прикрыться конституционным правом на личную тайну» у россиянина не получится. Его имеют право задержать на 48 часов по статье 14 закона «О полиции». «Основание — подозрение в совершении преступления. За это время можно подготовить судебное решение, а гражданин может обратиться за помощью к адвокату», — отметила юрист.

Ранее сообщалось, что российские погранслужбы дважды не пустили в страну украинца, в телефоне которого нашли контакты сотрудников ВСУ. Кроме того, он был подписан на каналы в Telegram, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

