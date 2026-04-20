Российский боец UFC рассказал о последствиях снятия с рейса американской авиакомпанией

Новости спорта
20:02, 20 апреля 2026

Боец UFC Царукян: American Airlines пыталась извиниться за снятие с рейса
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян в интервью YouTube-каналу adam zubayraev рассказал о последствиях снятия с рейса американской авиакомпанией American Airlines.

Спортсмен рассказал, что, когда он с группой покинул самолет, экипаж и сотрудники заметили, что с ними пытается сфотографироваться и снять видео часть пассажиров, и только тогда поняли, что на борту находится известный спортсмен. После этого, по его версии, работники авиакомпании принесли извинения, назвав ситуацию ошибкой команды.

Они предложили пересадить Царукяна на другой рейс в салон бизнес‑класса. Боец отказался, когда увидел, что самолет уже отъехал от трапа примерно на 20 метров, и посчитал, что вернуть его было технически возможно.

Царукяна выгнали из самолета из-за использования телефона 17 апреля. Инцидент произошел на рейсе American Airlines в штате Филадельфия (США).

