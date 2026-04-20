Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:47, 20 апреля 2026

Российский «Ланцет-Э» показали в Малайзии

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показали на международной выставке Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом сообщает ТАСС.

Разработки компании ZALA демонстрируют в объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта». Посетители выставки смогут увидеть разведывательный дрон Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э», которые входят в состав «Ланцета-Э».

Дальность «Изделия-51Э» составляет 45 километров, а продолжительность полета — 50 минут. Аппарат с большим Х-образным крылом развивает скорость до 95 километров в час. «Изделие-52Э» способно поразить цель на дальности 35 километров.

Ранее в апреле компания ZALA сообщила, что комплекс «Ланцет» получил искусственный интеллект, который позволяет поражать цели даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Программно-аппаратный комплекс ИРРА может принимать ключевые решения в момент атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok