Российский «Ланцет-Э» показали в Малайзии

ZALA впервые показала российский «Ланцет-Э» на выставке DSA в Малайзии

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показали на международной выставке Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом сообщает ТАСС.

Разработки компании ZALA демонстрируют в объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта». Посетители выставки смогут увидеть разведывательный дрон Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э», которые входят в состав «Ланцета-Э».

Дальность «Изделия-51Э» составляет 45 километров, а продолжительность полета — 50 минут. Аппарат с большим Х-образным крылом развивает скорость до 95 километров в час. «Изделие-52Э» способно поразить цель на дальности 35 километров.

Ранее в апреле компания ZALA сообщила, что комплекс «Ланцет» получил искусственный интеллект, который позволяет поражать цели даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Программно-аппаратный комплекс ИРРА может принимать ключевые решения в момент атаки.