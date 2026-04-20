Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 20 апреля 2026

Российскую туристку обманом привлекли к съемке оскорбительного видео в Индии

Алина Черненко

Фото: Sivaram V / Reuters

Блогер обманом привлек российскую туристку к съемке оскорбительного видео в Индии и угодил под арест. Об этом пишет портал The Morning Voice.

Уточняется, что инцидент произошел в Гвалиорском форте в штате Мадхья-Прадеш. Инфлюэнсер Радхе Гурджар подошел к россиянке, которая приехала на экскурсию, и уговорил ее принять участие в записи ролика, пояснив, что это будет обычное видео для соцсетей.

Во время съемок Гурджар использовал нецензурную лексику и делал непристойные замечания на хинди, зная, что россиянка не говорит на этом языке и не понимает. Ничего не подозревающая женщина продолжала улыбаться в кадре.

После того как видео попало в соцсети, оно быстро стало вирусным и спровоцировало скандал. Местные правоохранители возбудили дело из-за нарушения закона об информационных технологиях. По их мнению, такой контент нанес ущерб имиджу индийской достопримечательности.

Во время допроса блогер заявил, что удалил непристойный ролик, и пообещал, что не повторит подобных действий. Полиция подтвердила, что расследование продолжается, и окончательное решение о дальнейших юридических действиях после возбуждения уголовного дела еще не принято.

Ранее россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии и получила обвинения в жестоком обращении с животными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok