Российскую туристку обманом привлекли к съемке оскорбительного видео в Индии

Блогер в Индии обманом записал оскорбительное видео с участием россиянки

Блогер обманом привлек российскую туристку к съемке оскорбительного видео в Индии и угодил под арест. Об этом пишет портал The Morning Voice.

Уточняется, что инцидент произошел в Гвалиорском форте в штате Мадхья-Прадеш. Инфлюэнсер Радхе Гурджар подошел к россиянке, которая приехала на экскурсию, и уговорил ее принять участие в записи ролика, пояснив, что это будет обычное видео для соцсетей.

Во время съемок Гурджар использовал нецензурную лексику и делал непристойные замечания на хинди, зная, что россиянка не говорит на этом языке и не понимает. Ничего не подозревающая женщина продолжала улыбаться в кадре.

После того как видео попало в соцсети, оно быстро стало вирусным и спровоцировало скандал. Местные правоохранители возбудили дело из-за нарушения закона об информационных технологиях. По их мнению, такой контент нанес ущерб имиджу индийской достопримечательности.

Во время допроса блогер заявил, что удалил непристойный ролик, и пообещал, что не повторит подобных действий. Полиция подтвердила, что расследование продолжается, и окончательное решение о дальнейших юридических действиях после возбуждения уголовного дела еще не принято.

