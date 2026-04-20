CBS: В Тампе легкомоторный самолет разбился во дворе жилого дома

Легкомоторный самолет разбился во дворе жилого дома в Тампе (штат Флорида), один человек не выжил. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 апреля. Самолет Cessna упал в 08:35 по местному времени (15:35 по московскому времени) во дворе жилого дома. На участке произошел пожар, здание получило незначительные повреждения. Причина катастрофы неизвестна. На борту находился только пилот, он получил несовместимые с жизнью травмы.

«По прибытии на место следователь начнет документирование места происшествия и осмотр самолета. Затем самолет будет перемещен в охраняемое хранилище для дальнейшего исследования», — говорится в заявлении Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

