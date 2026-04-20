Шесть вещей из летнего гардероба туристок описали словами «застряли в 2014 году»

DM: Джинсовые шорты и пляжные сумки в гардеробе туристок назвали устаревшими

Эксперты назвали джинсовые шорты и пляжные сумки в летнем гардеробе туристок устаревшими. Об этом сообщили журналисты Daily Mail (DM).

По мнению тренд-аналитиков, путешественницы часто кладут в багаж шесть вещей, которые считаются «базовыми» для отдыха, но на деле они давно вышли из моды. «Результат? Гардероб, который застрял в 2014 году. Хорошая новость в том, что несколько простых замен могут мгновенно сделать все более свежим и современным», — такими словами устаревшие вещи описали авторы материала.

Обозреватели предложили заменить легкую тунику на комплект из льняных шорт и рубашки, а шорты из джинсовой ткани на шорты-боксеры в полоску из хлопка. «Они не обтягивают и в сочетании с объемной рубашкой или простой майкой выглядят гораздо лучше», — объяснили аналитики.

При этом босоножки со множеством кожаных ремешков рекомендовали обменять на более минималистичный вариант обуви — сандалии-мюли. Джинсовые куртки брать в отпуск тоже не стоит. Если будет холодно, туристкам посоветовали надеть легкий трикотажный свитер. А женщин в длинных платьях на тонких бретелях назвали «ходячими палатками». Такой наряд рекомендовано заменить на легкое платье-футляр, которое подчеркнет силуэт фигуры.

«Существует своего рода групповая психопатия по поводу больших пляжных сумок. Считается, что в них можно все уместить и никогда не вставать с шезлонга, если что-то забыл в номере. С другой стороны, вместительная сумка-тоут гораздо круче», — добавили авторы статьи.

Ранее зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах. В соцсетях лоукостер Ryanair призвал надевать в самолет более мягкую и эластичную одежду.