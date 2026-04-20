17:21, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Симоньян заподозрила у Пугачевой деменцию

Симоньян заподозрила у Пугачевой деменцию из-за высказываний о Дудаеве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заподозрила деменцию у певицы Аллы Пугачевой из-за ее неоднозначных высказываний. Об артистке она высказалась в программе «Новые русские сенсации», выпуск доступен на канале НТВ.

В частности, Симоньян прокомментировала слова Пугачевой о том, что она считает приличным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Журналистка возмутилась из-за того, что Пугачева говорит о нем в положительном ключе, и назвала Дудаева убийцей.

«Мне кажется, ее может оправдывать только одно, и тогда мне ее искренне жаль. Может, у нее деменция уже все-таки? Лет-то уже сколько?» — сказала главред RT. Симоньян добавила, что в случае, если у Пугачевой действительно есть проблемы с психическим здоровьем, близким людям следует ее изолировать.

Пугачева высказалась о Дудаеве в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которое вышло осенью 2025 года. Певица заявила, что знала его лично, и назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Слова артистки вызвали большой резонанс: среди прочего против нее подали иск о взыскании 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, Пугачеву призывали лишить звания народной артистки России.

