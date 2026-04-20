08:33, 20 апреля 2026

Снег выпал под Москвой

Синоптик Тишковец: В нескольких районах Подмосковья ночью выпал снег
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 20 апреля, в нескольких районах Подмосковья выпал снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Характерные для зимы осадки зафиксировали в Домодедово, Кашире и Дмитрове, уточнил синоптик.

Снегопады минувшей ночью случились и в других регионах страны — в Нижегородской и Рязанской областях, юге Владимирской и Кировской областей, севере Тульской, Липецкой и Тамбовской областей, в республиках Марий Эл и Чувашии, западе Мордовии и Пензенской области, Пермском крае, Свердловской области, юге Югры, на севере Омской и Кемеровской областей, в Новосибирской областях и на юге Красноярского края.

Тишковец добавил, что ледяные дожди обрушились на Пермский край — такие осадки наблюдались на метеостанциях Чермоз и Губаха.

Ранее Тишковец спрогнозировал, что перед майскими праздниками Московский регион ожидает волна холода и ледяные дожди.

