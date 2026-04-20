Способность Китая повлиять на ситуацию с Ормузским проливом оценили

Политолог Оленченко: Китай играет весомую роль в ситуации с Ормузским проливом

Китай имеет весомое значение в ситуации с Ормузским проливом, поскольку поддерживает отношения со странами Персидского залива, заявил политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что он имеет весомое значение в этом вопросе по той простой причине, что Китай поддерживает отношения со странами Персидского залива. У него широкие отношения с Ираном, и не надо забывать, что сами Соединенные Штаты Америки заинтересованы в поддержании деловых отношений с Китаем», — сказал Оленченко.

По мнению политолога, Китай является одним из важных факторов, которые влияют на состояние дел в отношении Ормузского пролива. Обращение КНР к Саудовской Аравии связано с тем, что она не только политически, но и экономически заинтересована в нормальном функционировании Ормузского пролива.

«Плюс тут надо учитывать, что американцы то начинают, то приостанавливают переговорный процесс с Ираном. Это имеет значение», — подчеркнул Оленченко.

Политолог также отметил, что Китай не является изолированным. Председатель КНР Си Цзиньпин вступает в контакт с теми странами, которые являются ведущими в районе залива.

«Самая крупная из них — это Саудовская Аравия, она может влиять на другие страны залива. Кроме того, здесь особые отношения стран, то есть Саудовской Аравии с Йеменом, так называемыми хуситами. Поэтому, мне кажется, то, что Китай публично подчеркнул свою заинтересованность, это очень важно», — добавил Оленченко.

Ранее Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом призвал обеспечить беспрепятственное прохождение судов через Ормузский пролив.

Кроме того, в МИД Китая выразили озабоченность по поводу принудительного захвата США иранского торгового судна в Оманском заливе. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.

