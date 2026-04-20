08:32, 20 апреля 2026

Стало известно о главной потере США в войне с Ираном

AC: Военная операция против Ирана привела к завершению века доминирования США
Марина Совина
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Военная операция против Ирана, начатая президентом США Дональдом Трампом, привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Об этом пишет American Conservative (AC).

Отмечается, что американский лидер «упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет».

В статье говорится, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое существование только в том случае, если поймут, насколько разрушительными являются чрезмерные военные расходы.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. В то же время источники издания Axios сообщили, что по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия, несмотря на существенный прогресс в переговорах.

