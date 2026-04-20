Судьбу украинцев поручили искусственному интеллекту

Борняков: Правительство Украины оценивает собственные решения с помощью ИИ

С 2026 года правительство Украины оценивает собственные решения с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) на предмет «полезности для украинцев». О том, кому поручили судьбу украинского народа, рассказал и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«ИИ анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет позитивно". Это происходит в автоматическом режиме», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в настоящий момент связанные с ИИ решения находятся на стадии тестирования.

Ранее стало известно, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году провалилось из-за систем ИИ стран НАТО, который оценивал вероятность успешности боевых действий. По словам аналитика Алексея Леонкова, система не смогла учесть все детали боевых действий, что сорвало наступление элитных украинских частей.