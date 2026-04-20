Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, специалист направляется домой. Сама Тарасова не комментировала свое состояние.

Тренера госпитализировали несколько дней назад из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.