Трамп потребовал от демократов не торопить его с заключением сделки по Ирану

Президент США Дональд Трамп в Truth Social потребовал от демократов не торопить его с заключением сделки по Ирану.

Глава государства обвинил политических оппонентов в попытках подорвать сильную позицию, которую Вашингтон занимает в отношении Ирана. Он также напомнил, что Первая мировая война длилась более четырех лет, Вторая мировая — шесть лет и один день, Корейская — чуть более трех лет, Вьетнамская — девятнадцать, война в Ираке — восемь лет и восемь месяцев.

«Они любят говорить, что я обещал разгромить Иран за шесть недель, хотя на самом деле, с военной точки зрения, это произошло гораздо быстрее. Но я не позволю им торопить Соединенные Штаты с заключением сделки, которая может оказаться не такой выгодной, как могла бы быть», — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что «фейковые новости» сообщают о давлении на него для заключения сделки и назвал это неправдой. Он отметил, что время не его враг, главное исправить «тот бардак, который допустили другие президенты», спустя 47 лет.

Ранее Трамп заявил, что продление истекающего в ближайшие дни двухнедельного перемирия с Ираном окажется «крайне маловероятным» в случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто до вечера среды по вашингтонскому времени.

