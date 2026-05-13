09:45, 13 мая 2026

Чимаев прервал молчание после поражения от Стрикленда

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев прервал молчание после поражения от американца Шона Стрикленда в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе. Спортсмен на чеченском языке записал обращение на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен посоветовал усердно работать и не опускать руки. Кроме того, необходимо сохранять терпение, не отвлекаться от своих целей, сохранять веру и помогать друг другу. «Все, что я добился, — это благодаря воле Аллаха и усердной работе», — заявил боец.

Чимаев 10 мая проиграл Стрикленду раздельным решением судей. Американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Чимаев и Стрикленд провели главный бой турнира UFC 328 в Ньюарке. Поражение от американца стало для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, первым в карьере.

