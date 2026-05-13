Названа причина масштабного пожара на территории Измайловского Кремля

РИА: Пожар площадью 3 тыс. кв. м в Измайлово возник из-за короткого замыкания

Причиной пожара в здании квеструма рядом с территорией культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы, предварительно, стало короткое замыкание в проводке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Огонь поглотил три тысячи квадратных метров. В результате обрушилась кровля здания.

Ранее сообщалось, что Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в здании квеструма, расположенного рядом с территорией «Кремль в Измайлово».