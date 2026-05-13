Появились снимки с места пожара на территории Измайловского Кремля

Прокуратура начала проверку после пожара в квеструме в московском Измайлово

Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в здании квеструма рядом с территорией культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и предоставили кадры с места происшествия.

На снимках видно наполовину обрушившееся и сгоревшее здание. На фасадах множественные следы сажи.

Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Ситуация на контроле у прокуратуры.

О пожаре в здании квеструма стало известно минувшей ночью. В момент возгорания в ангаре проходила игра «The Last of Us». Ее участники не сразу поверили, что в помещении пожар, и приняли сигнал тревоги за часть сценария.