Силовые структуры
08:20, 13 мая 2026Силовые структуры

Появились снимки с места пожара на территории Измайловского Кремля

Прокуратура начала проверку после пожара в квеструме в московском Измайлово
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в здании квеструма рядом с территорией культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и предоставили кадры с места происшествия.

На снимках видно наполовину обрушившееся и сгоревшее здание. На фасадах множественные следы сажи.

Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Ситуация на контроле у прокуратуры.

О пожаре в здании квеструма стало известно минувшей ночью. В момент возгорания в ангаре проходила игра «The Last of Us». Ее участники не сразу поверили, что в помещении пожар, и приняли сигнал тревоги за часть сценария.

