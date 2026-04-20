Трампа призвали признать реальность в войне с Ираном

Дэвис заявил, что США не смогут победить в конфликте на Ближнем Востоке

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х призвал президента Дональда Трампа признать реальность в войне с Ираном и закончить конфликт на Ближнем Востоке, в котором Штаты не смогут победить.

Он отметил, что ближайшие 48-72 часа могут стать решающими для интересов страны. Если глава Белого дома попытается разрушить Иран, американским вооруженным силам и национальной безопасности будет нанесен серьезный ущерб.

Дэвис выразил мнение, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может «взорвать» мировую экономику и уничтожить экономику США, а на восстановление в худшем случае может потребоваться целое поколение. Он также указал, что география и размеры Ирана, его обороноспособность и культура не могут быть преодолены имеющимися у Вашингтона ресурсами.

«Даже если бы мы решили задействовать все наши силы, включая сотни тысяч сухопутных войск, мы бы просто увеличили потери. Пришло время признать реальность, ограничить ущерб и положить конец этой войне дипломатическим путем», — заключил отставной подполковник.

17 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

В воскресенье, 19 апреля Дональд Трамп заявил, что представители США отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

