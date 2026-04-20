Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 20 апреля 2026Мир

Трампа призвали признать реальность в войне с Ираном

Дэвис заявил, что США не смогут победить в конфликте на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х призвал президента Дональда Трампа признать реальность в войне с Ираном и закончить конфликт на Ближнем Востоке, в котором Штаты не смогут победить.

Он отметил, что ближайшие 48-72 часа могут стать решающими для интересов страны. Если глава Белого дома попытается разрушить Иран, американским вооруженным силам и национальной безопасности будет нанесен серьезный ущерб.

Дэвис выразил мнение, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может «взорвать» мировую экономику и уничтожить экономику США, а на восстановление в худшем случае может потребоваться целое поколение. Он также указал, что география и размеры Ирана, его обороноспособность и культура не могут быть преодолены имеющимися у Вашингтона ресурсами.

«Даже если бы мы решили задействовать все наши силы, включая сотни тысяч сухопутных войск, мы бы просто увеличили потери. Пришло время признать реальность, ограничить ущерб и положить конец этой войне дипломатическим путем», — заключил отставной подполковник.

17 апреля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

В воскресенье, 19 апреля Дональд Трамп заявил, что представители США отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok