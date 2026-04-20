07:31, 20 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт новый смартфон Samsung

yeux1122: Смартфоны Samsung Galaxy S27 первыми получат сверхбыстрые накопители
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Флагман Samsung первым на рынке получит накопитель нового поколения. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на инсайдера yeux1122.

По информации специалиста, новые смартфоны Galaxy S27, который выйдут в начале 2027 года, получат встроенный диск UFS 5.0. Скорее всего, Samsung окажется первой компаний, которая применит в своих устройствах накопитель нового поколения.

Из раскрытых данных следует, что сейчас корейская компания еще не готова переходить на UFS 5.0, так как занимается оптимизацией оборудования UFS 4.0. Однако новый стандарт, который поддерживает скорость передачи данных до 10,8 гигабита в секунду, позволит заметно увеличить общую мощность телефона. Инсайдер отметил, что это выгодно Samsung: ей не придется много тратить на процессор и оперативную память для устройств.

Специалист заявил, что накопители UFS 5.0 имеют высочайший показатель IOPS (количество операций ввода / вывода в секунду). Это позволит смартфонам выполнять задачи практически мгновенно. Однако перед производством инженерам Samsung еще придется адаптировать операционную систему (ОС) и свои программы для работы с таким быстрыми накопителями.

В начале марта инсайдер Digital Chat Station рассказал, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения в 2027 году получит совершенно новый сенсор камеры. Он выяснил, что Samsung Galaxy S27 будет работать с технологией сверхвысокого динамического диапазона LOFIC.

