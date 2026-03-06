Реклама

09:00, 6 марта 2026

Раскрыта первая особенность Samsung Galaxy S27

TechAdvisor: Samsung Galaxy S27 получит камеру нового поколения
Андрей Ставицкий
Флагманский смартфон Samsung следующего поколения в 2027 году получит совершенно новый сенсор камеры. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Специалист рассказал, что ему стала известна первая особенность будущего топового телефона корейского бренда. Автор заявил, что Samsung начала работу над основным датчиком камеры, который получит размер 1/1,12 дюйма. Возможности камеры на основе подобного сенсора будут улучшены благодаря технологии сверхвысокого динамического диапазона LOFIC.

Digital Chat Station не стал предполагать, что за аппарат получит новый датчик. Также он допустил, что Samsung, как производитель компонентов для смартфонов, может продать деталь камеры своим партнерам. Тем не менее авторы издания TechAdvisor заметили, что речь наверняка идет о Samsung Galaxy S27 Ultra.

При этом журналисты допустили, что корейский гигант ради экономии может и не улучшать камеру будущего флагмана — в частности, об этом говорил другой авторитетный инсайдер Ice Universe. Скорее всего, Samsung Galaxy S27 появится в начале 2027 года.

В конце февраля аналитики IDC предсказали, что в 2026 году мировой рынок смартфонов ощутит самое сильное падение в истории. По оценкам экспертов, рынок обрушится на 12,9 процента.

