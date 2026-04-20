12:52, 20 апреля 2026

Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех управляемых авиабомб ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре умные управляемые авиабомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Также за сутки сбиты 274 беспилотника самолетного типа. Районы уничтожения целей не уточняются.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на российские объекты при помощи умных авиабомб. В Минобороны отчитывались о перехвате 60 таких снарядов за неделю с 11 по 17 апреля.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что используемые ВСУ умные авиабомбы обладают небольшой дальностью полета. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.

    Последние новости

    Французское судно попало под огонь в Ормузском проливе

    Разработчика Roblox оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

    Нефтепродукты попали в море после атаки ВСУ на российский портовый город

    Названы самые востребованные в Китае автомобили

    В США раскрыли наиболее грозное оружие России против ключевых целей НАТО

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Зеленский обратился к Мадьяру из-за конфискованных Венгрией денег

    Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

    Российский разведывательный самолет перехватили вблизи Норвегии

    Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

    Все новости
