Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех управляемых авиабомб ВСУ

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре умные управляемые авиабомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Также за сутки сбиты 274 беспилотника самолетного типа. Районы уничтожения целей не уточняются.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на российские объекты при помощи умных авиабомб. В Минобороны отчитывались о перехвате 60 таких снарядов за неделю с 11 по 17 апреля.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что используемые ВСУ умные авиабомбы обладают небольшой дальностью полета. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.