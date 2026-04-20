Украина поставила одной стране партию зараженной курятины

23:06, 20 апреля 2026

Азербайджан уничтожил партию зараженной сальмонеллой курятины с Украины
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украина поставила в Азербайджан партию зараженного сальмонеллой куриного мяса, продукция была уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство пищевой безопасности закавказской республики.

«В партии замороженной куриной продукции, импортированной с Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия — сальмонелла», — говорится в заявлении.

Всего было поставлено 4,9 тонны мяса с датами производства и сроками годности с 16 февраля 2026 года по 16 февраля 2028. Продукция была утилизирована.

Азербайджан направил в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей обращение с требованием приостановить поставки продукции этого производителя.

Ранее в Киеве заявили, что развитие сотрудничества Украины, Азербайджана и Евросоюза может сыграть роль в формировании устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы.

