Украина поставила одной стране партию зараженной курятины

Украина поставила в Азербайджан партию зараженного сальмонеллой куриного мяса, продукция была уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство пищевой безопасности закавказской республики.
«В партии замороженной куриной продукции, импортированной с Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия — сальмонелла», — говорится в заявлении.
Всего было поставлено 4,9 тонны мяса с датами производства и сроками годности с 16 февраля 2026 года по 16 февраля 2028. Продукция была утилизирована.
Азербайджан направил в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей обращение с требованием приостановить поставки продукции этого производителя.
