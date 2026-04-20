08:44, 20 апреля 2026

В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

Буцкая: Россияне могут легально получать два оплачиваемых больничных
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС раскрыла способ получения двух выплат по больничному.

Получать сразу две страховые выплаты россияне могут, если работают по трудовому договору на одном месте и одновременно с этим у другого работодателя по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

При этом, в расчете пособия по больничному на основной работе не учитывается средний заработок по ГПХ.

В то же время, если человек работает по нескольким договорам ГПХ, авторского заказа и другим, то больничный выплачивается ему один раз, исходя из суммарного среднего заработка.

При всем этом, важно соблюдать условие — сумма страховых взносов, начисленная страхователями за предшествующий год, в совокупном размере должна быть не меньше стоимости страхового года.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок формирования больничных.

