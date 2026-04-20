08:23, 20 апреля 2026

В МИД России вынесли предупреждение Франции из-за ее планов на ядерное оружие

Грушко: Военные России учтут планы Франции по ЯО при обновлении списка целей
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Военные ВС РФ учтут намерения Франции разместить свое ядерное оружие в неядерных странах Европы при обновлении списка целей. Такое предупреждение вынес замглавы МИД России Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

Париж анонсировал возможность рассредоточить свои ядерные силы по объектам на территории других европейских государств, откуда они смогут продолжать оперативную деятеольность. В этом есть один аспект, требующий внимания, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — сказал Грушко.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Премьеру Британии предрекли конец карьеры из-за скандала с Эпштейном

    Адама Кадырова сняли на видео с офицерскими погонами и новой медалью

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Все новости
