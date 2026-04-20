В МИД России вынесли предупреждение Франции из-за ее планов на ядерное оружие

Грушко: Военные России учтут планы Франции по ЯО при обновлении списка целей

Военные ВС РФ учтут намерения Франции разместить свое ядерное оружие в неядерных странах Европы при обновлении списка целей. Такое предупреждение вынес замглавы МИД России Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

Париж анонсировал возможность рассредоточить свои ядерные силы по объектам на территории других европейских государств, откуда они смогут продолжать оперативную деятеольность. В этом есть один аспект, требующий внимания, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — сказал Грушко.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.