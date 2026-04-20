21:18, 20 апреля 2026

В МИД заявили о желании несовершеннолетней россиянки остаться в Мексике

Марина Совина
Фото: Reuters

Находящаяся в Мексике несовершеннолетняя россиянка во время опроса заявила о намерении остаться для проживания в этой стране. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Известно, что ранее сегодня посла Мексики в Москве вызвали в МИД России, где он рассказал о следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки России в присутствии российских дипломатов. Она заявила о желании остаться в Мексике.

«Отметили, что высказанное и оформленное письменно соответствующим протоколом пожелание К.В.Романовой возлагает на мексиканских партнеров повышенную ответственность за безопасность и здоровье российской гражданки до и после достижения ею совершеннолетия 15 мая 2026 года», — подчеркивается в публикации.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульского доступа с августа 2025 года. Обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания.

