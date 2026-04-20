08:17, 20 апреля 2026Бывший СССР

В Раде заявили о планах Зеленского спровоцировать Белоруссию для удара по «шахедам»

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Украинским властям и их западным кураторам очень хотелось бы, чтобы Белоруссия вторглась в Украину или дала повод для нанесения удара по своей территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Отмечается, что в распоряжении Украины достаточно средств поражения, чтобы вывести из строя ключевые промышленные активы Белоруссии, параллельно демонстрируя неспособность России защитить союзника.

«По сути — это задача НАТО сегодня: переключить внимание Трампа с альянса на РФ, и показать, что это РФ — "бумажный тигр". Выполняя эту задачу, зеленая вша и скачет на А. Г. Лукашенко, чтобы его спровоцировать», — написал он.

При этом, по его словам, не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет и на провокацию действием — нанесет удары по «центрам ретрансляции сигналов для шахедов», о которых он часто говорит.

Ранее сообщалось, что Зеленский угрожает руководству Белоруссии, пытаясь доказать лидерам стран Европы свою значимость.

