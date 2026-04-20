В России назвали последствия кризиса вокруг Ирана для ЕС

Грушко: Кризис вокруг Ирана грозит Евросоюзу стагфляционным шоком

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Европейскому союзу (ЕС) стагфляционным шоком. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ущерб объектам энергоинфраструктуры уже оказывают влияние на экономику ЕС. Он добавил, что прогноз по экономическому росту ЕС на 2026 год уже пересматривается в сторону понижения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский ракетоносный эсминец USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.