04:07, 20 апреля 2026

В России назвали последствия кризиса вокруг Ирана для ЕС

Грушко: Кризис вокруг Ирана грозит Евросоюзу стагфляционным шоком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Европейскому союзу (ЕС) стагфляционным шоком. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ущерб объектам энергоинфраструктуры уже оказывают влияние на экономику ЕС. Он добавил, что прогноз по экономическому росту ЕС на 2026 год уже пересматривается в сторону понижения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский ракетоносный эсминец USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    В России призвали сократить сроки отключения горячей воды

    Украине предрекли рост числа терактов

    Неизвестный хищник сожрал женщину

    Женщины поделились неожиданными открытиями о сексе после 50 лет

    Гору мертвой рыбы и черепаху обнаружили посреди парка в российском городе

    Британия испугалась многомилионных расходов из-за России

    Самолет разбился во дворе жилого дома

    В Подмосковье спасли сорвавшегося в подвал мужчину

    Сальдо рассказал о брошенных жителях Херсона

    Все новости
