В России обвалились цены на один фрукт

Росстат: В марте цены на апельсины в России упали на 16,7 процента

В марте 2026 года цены на апельсины в России обвалились. Об этом со ссылкой на материалы Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Апельсины стали одним из наиболее подешевевших продуктов в первый месяц весны. Их цена упала на 16,7 процента в годовом выражении. Средневзвешенная стоимость фруктов снизилась до 142,1 рубля за килограмм.

Для сравнения, цена бананов снизилась на 10,5 процента, до 165 рублей за килограмм. Груши и виноград также подешевели на 2,6 и 1,9 процента, до 275 и 335 рублей за килограмм соответственно. Тенденцию объяснили укреплением рубля и политикой ритейлеров, наращивающих ассортимент наиболее бюджетных позиций.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отметил, что с октября прошлого года стоимость апельсинов в рознице снизилась на 23 процента год к году. Сейчас фрукты можно найти по цене от 70 рублей за килограмм.

По данным NTech, в феврале в России также снизились цены на некоторые фрукты и ягоды. Сильнее всего подешевело киви. Относительно февраля прошлого года его цена упала на 19 процентов, до 241 рубля за килограмм. Также за килограмм помело стали просить 158 рублей, что на 17 процентов меньше. Кроме того, на 13 процентов упала стоимость авокадо, которая в период с 2 по 8 февраля дошла до 481 рубля за килограмм.