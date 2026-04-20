В России отреагировали на требование Зеленского вернуть конфискованные Венгрией деньги

Сенатор Джабаров: Мадьяр быстро разберется по поводу денег Зеленского в Венгрии

Украинское руководство пытается переложить ответственность за ситуацию с конфискованными у инкассаторов Ощадбанка средствами на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако победивший на парламентских выборах лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр быстро во всем разберется, считает сенатор Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет, чтобы Венгрия вернула конфискованные у инкассаторов Ощадбанка средства. Он подчеркнул, что Киев будет вести переговоры об этом уже с Петером Мадьяром.

Сенатор отметил, что схема перевозки денег украинскими инкассаторами через территорию Венгрии была очевидно мошеннической, незаконной. По его словам, такого порядка передачи денег из одной страны в другую нет, а подобные операции проводят безналичным расчетом через действующую для стран Европы систему SWIFT.

«Деньги были грязные, и, скорее всего, все сейчас попытаются свалить на Орбана. Но я думаю, что Орбан защищал интересы своей страны. И, мне кажется, господин Мадьяр очень быстро тоже во всем разберется. А то, что Зеленский постоянно занят теневым бизнесом и разворовывает все средства, которые идут на Украину, это ни для кого не секрет. Отсюда эти баснословные богатства, которыми владеет верхушка украинского руководства», — прокомментировал Джабаров.

6 марта в Венгрии задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Впоследствии Будапешт вернул Киеву пустые изъятые инкассаторские автомобили, оставив у себя в стране деньги и золото, которые те перевозили.