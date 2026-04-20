Зеленский обратился к Мадьяру из-за конфискованных Венгрией денег

Зеленский: Украина хочет возвращения Венгрией конфискованных средств Ощадбанка

Украина хочет, чтобы Венгрия вернула конфискованные у инкассаторов «Ощадбанка» средства. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киев будет вести переговоры об этом уже с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром.

«Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадьяром. Эти деньги [премьер-министр Виктор] Орбан украл», — сказал глава государства.

6 марта в Венгрии задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Впоследствии Будапешт вернул Киеву пустые изъятые инкассаторские автомобили, оставив у себя в стране деньги и золото, которые те перевозили.

