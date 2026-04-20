В России подешевел один деликатес

Рыбный союз: Средние цены на красную икру в России снизились на 14 %

В первом квартале 2026 года в России подешевела красная икра. Об этом со ссылкой на материалы Росстата и Рыбного союза сообщает газета «Ведомости».

По данным Росстата, стоимость килограмма деликатеса опустилась до 9387 рублей (минус 1,8 процента год к году). При этом, отмечают в Рыбном союзе, стоимость икры горбуши на полках снизилась до 9100 рублей (минус 14 процентов). В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили о снижении цен в среднем на 15-20 процентов.

Падение цен объясняют ростом производства продукции (объемы выросли на 60–65 процентов год к году). Как заявил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, в 2024 году рынок столкнулся с ростом цен на красную икру из-за самой слабой за последние 20 лет путины. Позднее вылов рыбы вырос, и на фоне роста предложения цены пошли вниз, и сильнее всего тенденция затронула икру горбуши, так как на нее приходится 65–73 процентов объема во всей категории.

Ранее в Рыболовном союзе заявили, что опустошающий спрос на красную икру в предновогодний период в России привел к концу второй декады января к исчерпанию ее запасов.