Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 20 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России подтвердили участие в урегулировании конфликта между США и Ираном

Юлия Сычева
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Москва участвует в процессе разрешения конфликта между США и Ираном на дипломатическом уровне и поддерживает активные связи с Тегераном, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран готов принять помощь Москвы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Россия является другом Ирана, поэтому консультации властей постоянно идут.

Сенатор отметил, что Россия поддерживает активные связи с Ираном и всегда охотно идет на обсуждение любых самых сложных проблем, которые касаются прежде всего региональной и международной безопасности. Кроме того, страна внимательно выслушивает мнение иранских представителей по всему спектру нерешенных вопросов, и эта практика не продолжается, не прерываясь, подчеркнул он.

«Я могу только солидаризироваться с Каземом Джалали. Мы будем продолжать обсуждать это и здесь, на уровне посла и наших представителей в Москве, и на международных площадках. Поэтому абсолютно адекватное высказывание», — сказал Карасин.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал цель операции США в Иране. Он усомнился в том, что у США действительно были планы «уничтожить цивилизацию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран прокомментировал захват США иранского торгового судна

    Раскрыт вариант участия Украины в планах НАТО по Ормузскому проливу

    Стало известно о подготовке граничащих с Россией стран к конфликту

    16-летняя дочь Юлии Пересильд решила бросить школу

    Мария Шарапова в наряде с откровенным декольте пришла на научную премию

    В России указали на особенность интенсивности атак ВСУ

    В России подтвердили участие в урегулировании конфликта между США и Ираном

    Россиянам рассказали о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    Командировка наводчика дронов в российский регион обернулась 19-летним приговором

    В России стремительно выросли продажи одного вида автотехники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok