В России подтвердили участие в урегулировании конфликта между США и Ираном

Сенатор Карасин: РФ участвует в процессе разрешения конфликта между США и Ираном

Москва участвует в процессе разрешения конфликта между США и Ираном на дипломатическом уровне и поддерживает активные связи с Тегераном, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран готов принять помощь Москвы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Россия является другом Ирана, поэтому консультации властей постоянно идут.

Сенатор отметил, что Россия поддерживает активные связи с Ираном и всегда охотно идет на обсуждение любых самых сложных проблем, которые касаются прежде всего региональной и международной безопасности. Кроме того, страна внимательно выслушивает мнение иранских представителей по всему спектру нерешенных вопросов, и эта практика не продолжается, не прерываясь, подчеркнул он.

«Я могу только солидаризироваться с Каземом Джалали. Мы будем продолжать обсуждать это и здесь, на уровне посла и наших представителей в Москве, и на международных площадках. Поэтому абсолютно адекватное высказывание», — сказал Карасин.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал цель операции США в Иране. Он усомнился в том, что у США действительно были планы «уничтожить цивилизацию».