В России резко подешевел популярный деликатес

Аналитик Савельев: Стоимость красной икры упала на 30 % к середине апреля

К середине апреля розничная стоимость красной икры в России сократилась в среднем на 30 процентов. О резком снижении цен на популярный деликатес заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его слова приводит «Интерфакс».

В настоящее время, отметил аналитик, в некоторых российских магазинах можно приобрести килограмм красной икры за 6 тысяч рублей. В начале года ее розничная стоимость была в среднем на 30 процентов выше, констатировал Савельев.

Главной причиной подобной динамики эксперт назвал особенности представленного на прилавках ассортимента. Сейчас почти вся лососевая икра в магазинах — прошлогодняя. На фоне скорого истечения сроков годности продавцы стремятся снизить цену для конечного потребителя, заключил Савельев.

Постепенное снижение цен на красную икру фиксируется в том числе на фоне роста производства. По итогам прошлого года, указывали эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), выпуск этого деликатеса на внутреннем рынке увеличился на 21 процент.

Впрочем, красная икра по 6 тысяч рублей за килограмм, пояснили аналитики, является скорее исключением. Ее реальная средняя стоимость в начале апреля составляла 9387 рублей. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили о снижении цен в среднем на 15-20 процентов.

