В российском городе отменили занятия во всех школах после массированной атаки ВСУ

В Туапсе отменили занятия во всех школах после массированной атаки дронов ВСУ

В Туапсе отменили занятия во всех школах после массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям российского издания, детей также не принимают в городских садах № 22, 24, 25 и 28. В других работают только дежурные группы.

Согласно последним данным, в Туапсе в результате налета беспилотников пострадал человек, еще одного спасти не удалось. Мужчина не выжил в морском порту. Там начался пожар.

О массированной атаке украинских дронов в Туапсе стало известно в ночь на понедельник, 20 апреля. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотников повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме. Кроме того, в городе повреждена газовая труба. По информации Кондратьева, на всех местах падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.