В российском городе высвободили застрявшую в окне в вертикальном положении кошку

В Уфе спасатели высвободили застрявшую в окне в вертикальном положении кошку

В российском городе спасли кошку, которая застряла в окне. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

Четвероногое оказалось в вертикальном положении в оконном проеме дома на улице Вологодской в Уфе. Спасатели освободили черную кошку и оказали ей первую помощь. Позже ее передали владельцам для наблюдения в ветклинике.

Ранее в апреле спасенные из канавы котята поселились у росгвардейцев. В подмосковном главке ведомства предоставили ролик, на котором сотрудники несут деревянный ящик с котятами внутри.