18:21, 20 апреля 2026

В РПЦ отреагировали на уничтожение статуи Иисуса Христа израильским военным с кувалдой

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Social Media / Reuters

Уничтожение статуи Иисуса Христа израильским военным с кувалдой в Ливане — преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан. Об этом заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям восстановить скульптуру.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что поступок израильского бойца причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Он напомнил о словах Нетаньяху, который говорил, что только Израиль защищает растущую и процветающую христианскую общину на Ближнем Востоке. Теперь это утверждение поставлено под вопрос, отметил Балашов.

20 апреля Нетаньяху заявил, что был потрясен инцидентом со статуей Иисуса Христа. Он заверил, что решительно осуждает этот поступок. Премьер заверил, что израильские военные власти проводят расследование и примут суровые дисциплинарные меры в отношении виновных.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
